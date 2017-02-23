مواضيع ذات علاقة

وفق خطط مختلفة تتصدرها برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يسبق العمل الإنساني عمل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، وذلك من خلال تنفيذ مركز الملك سلمان -الذي يعد أحد أذرع عملية إعادة الأمل - 118 برنامجا متعددة الأهداف، تجاوزت تكاليفها 576 مليون دولار.

وتميزت برامج المركز بتركيزها على العمل النوعي، حيث خصصت برامج للأمن الغذائي والإيوائي، وإدارة تنسيق المخيمات التي أقيمت في الداخل اليمني وجيبوتي، وبرامج أخرى للتعليم والحماية والتعافي المبكر، وثالثة للصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، بالإضافة إلى برامج للخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والاتصالات في حالات الطوارئ، وبرامج أخرى لدعم المستشفيات بالأدوية، والمستلزمات الطبية.

وخصص المركز للمشروعات في مجالات الأمن الغذائي والإيوائي وإدارة تنسيق المخيمات 43 مشروعا، غطت جميع محافظات اليمن، استفاد منها 19582835 مستفيدا، بمبلغ 236.179.982 دولارا، وبلغ عدد الشركاء 24 شريكا. أما في مجال التعليم والحماية والتعافي المبكر، فقد بلغ عدد المشروعات التي نفذها المركز 15 مشروعا، استفاد منها 3.914.236 مستفيدا بمبلغ إجمالي 75.626.921 دولارا، وبلغ عدد الشركاء 12 شريكًا، بينما بلغت المشروعات المنفذة في الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي المنفذة باليمن 51 مشروعا بمبلغ إجمالي 208.135.569 دولارا، استفاد منها 24.518.275 مستفيدا، وبلغ عدد الشركاء41 شريكا. وخصص المركز للخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والاتصالات في حالات الطوارئ 9 مشروعات استفاد منها 15.112 مستفيدا بمبلغ 56.310.970 دولارا أمريكيا وشارك فيها ثلاثة شركاء.

ودعم المركز جهود برنامج الأغذية العالمي (الفاو)، في محافظة الحديدة، لمواجهة سوء التغذية بـ10 ملايين دولار، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في اليمن. وسير المركز أخيرا قافلة برية إلى اليمن تتكون من 17 شاحنة محمَّلة بالأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية إلى وزارة الصحة العامة والسكان، وست شاحنات متجهة إلى مستشفى مأرب، وتشمل 235 بندا من المستلزمات الطبية، كما استقبل المستشفى الجمهوري في عدن يناير الماضي 11 قاطرة محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية، قدمت من المملكة كدفعة أولى من 58 شاحنة لعدد من المحافظات.

فيما وقع المركز أخيرا، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، اتفاقية بين المركز والشرعية بنقل الحالات التي تستدعي العلاج خارج اليمن، حيث جاء التوجيه امتدادا لأعمال المركز، والمبادرات الإنسانية التي تقدمها المملكة، للشعب اليمني الشقيق. ويقوم المركز بالتنسيق مع قوات التحالف والمنظمات الدولية ووزارة الصحة اليمنية، واللجنة العليا للإغاثة، لضمان سرعة نقل وعلاج المصابين الذين تستدعي حالتهم ذلك، وقد نقل المركز أخيرا 16 مصابا يمنيا من تعز للعلاج بالسودان.