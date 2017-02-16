قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي اللواء أحمد عسيري، في حوار وكالة «سبوتنيك» الروسية: إن الانقلابيين يتقهقرون ويسيطرون على صنعاء وصعدة فقط، مؤكدا أنه لا بديل عن الشرعية في اليمن، وأن عاصفة الحزم، حققت أكثر من 85% من أهدافها. وأوضح عسيري أن التحالف يخوض تلك الحرب بناء على طلب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وأن إقرار السلام سيتحقق في القريب العاجل، بأحد المسارين العسكري أو بالتفاوض، وأحد هذين المسارين سيبلغ هدفه في النهاية ويحقق الأمن والاستقرار.

أهداف التحالف

وأكد عسيري أن التحالف يتعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، وليس لدينا ما نخفيه، وبيانات التحالف السابقة تناولت كل ما حدث طوال العامين الماضيين، لإيمانها بحق المواطن السعودي والعربي والمجتمع الدولي في معرفة الحقائق، ولم ننحدر للرد على ما يروجه الانقلابيون، لأننا على يقين بقرب نهايتهم وعودة الاستقرار لليمن.وتابع اللواءالعسيري: إن هذه الميليشيات مندحرة، وسيعود الأمن والاستقرار وستعود الحكومة الشرعية لفرض كامل سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.

وزاد: الحكومة اليوم تسيطر على أكثر من 85% من الأراضي، ولا يوجد نفوذ لتلك الجماعة الانقلابية إلا في صنعاء، وبعض مناطق صعدة، بعد استيلائهم على مقدرات الجيش اليمني، ومنها صواريخ «أرض - أرض».

وحول الوضع الحالي في باب المندب، قال اللواء عسيري: باب المندب هو ممر دولي، يهم جميع دول العالم وليس فقط دول التحالف، وهو ممر للتجارة العالمية، فما يقرب من 30% من التجارة البحرية و10% من التجارة العالمية يمر عبر باب المندب، وهذا الممر آمن ومستقل ويمر عبر خطوط آمنة، وما تقوم به اليوم قوات التحالف بما فيها القوات البحرية المصرية، هو جزء من واجب تقوم به، خدمة للمجتمع الدولي.

من جانبه، قال سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني امس الأربعاء: إن الإدارة الأمريكية السابقة أبدت تساهلا مع الملف اليمني، كمكافأة لإيران وحلفائها في اليمن نظير نجاح الاتفاق النووي بين الأخيرة ومجموعة 5+1. وأضاف اليماني في ندوة «تحديات العملية السياسية في اليمن» التي نظمها المجلس الأطلنطي في العاصمة الأمريكية واشنطن: إن التساهل بدأ مع لقاء ممثلي جماعة الحوثيين ووزير الخارجية السابق جون كيري في مسقط. وأشار إلى أن الملف اليمني لدى إدارة ترامب يحظى بزخمٍ كبير.