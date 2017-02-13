اعتدت ميليشيا الحوثي على عدد من الأطباء أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية بالعاصمة اليمنية صنعاء للمطالبة برواتبهم التي نهبتها الميليشيات منذ خمسة أشهر، وطوّقت عناصرها مستشفى الثورة حيث واصل الأطباء والموظفون، امس الأحد، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي.

فيما اكد مصدر عسكري انشقاق قائد لواء الحماية الخاصة للمخلوع صالح، بينما سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على منطقة الخبت شمال مديرية المخا بعد ‏معارك ضد الانقلابيين. في وقت ‬‬أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أمس : إن المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يحظى بدعمه الكامل، وقال: أنه يؤدي عملا بلا تحيز ويفعل ذلك بأسلوب مهني جدا وبشكل مستقل عما قد يعتقده الآخرون، وذلك بعد أيام من طلب ميليشيا الحوثي عدم التجديد للمبعوث.

وعلى الصعيد الميداني قتل وإصيب أكثر من 11 من عناصرا إنقلابيا في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غربي تعز.

يحدث ذلك فيما تعم الشارع اليمني حالة من القلق والتذمر، بسبب انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وسط مظاهر انهيار اقتصادي يعكس فشل الميليشيات الانقلابية.

#اعتداء الأطباء#

قال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ان الميليشيات الحوثية اعتدت في صنعاء على عدد من الأطباء أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية للمطالبة برواتبهم التي نهبتها الميليشيات منذ خمسة أشهر.

وقال النشطاء: ان عناصر من الميليشيات الحوثية طوّقت مستشفى الثورة واعتدت على عدد من الأطباء أثناء تنفيذهم الوقفة الاحتجاجية. وواصل الأطباء والموظفون، امس الأحد، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي.

وهدد الأطباء والمحتجون من الموظفين الإداريين وعمال المستشفى بالإضراب الشامل عن العمل إذا لم تدفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية خلال الأسبوع الجاري، محملين مدير المستشفى المُعيّن من قبل الحوثيين مسؤولية تدهور الأوضاع ونهب رواتبهم.

وقال عدد من الأطباء وفقا لـ«المصدر أونلاين»: إنهم مستمرون في الإضراب، وإن على إدارة المستشفى التي عُينت من قِبل ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح صرف رواتبهم.

وأكدت مصادر طبية أن عشرات العناصر المسلحة التابعة للميليشيات حاصرت المستشفى مدعومة بالعربات المسلحة لإنهاء الاحتجاج. وبحسب النشطاء، قامت الميليشيات بالاعتداء على كل من حاول توثيق الحادثة من خلال كسر هاتفه.

#انشقاق لواء#

من جهة أخرى، أكد مصدر عسكري انشقاق قائد لواء الحماية الخاصة للمخلوع صالح. واضافت المصادر وفقا لما نشرها «سبتمبر نت» التابع للشرعية: ان العميد الركن عبدالملك معياد قائد لواء الحماية الخاصة بـالمخلوع صالح انشق عنه، وأبانت انه معتكف حالياً في منزله بالعاصمة صنعاء.

وأضاف المصدر أن صالح كلف اللواء أركان حرب «الذفيف» بقيادة لواء الحماية الخاصة بعد انشقاق معياد عنه.

ويعد العميد الركن عبدربه معياد من أحد أهم أذرع المخلوع العسكرية، وأبرز قيادات قوات الحرس الجمهوري سابقاً - «قوات الإحتياط» التي كان يقودها نجله.

# تحريرالخبت#

ميدانيا، سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على منطقة الخبت شمال مديرية المخا بعد ‏معارك ضد الانقلابيين.‏

وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح له أن السيطرة على ‏منطقة الخبت جاءت بعد أن تمكنت القوات من نزع شبكات ‏الألغام في الخط الساحلي المؤدي إلى المنطقة.‏

كما أعلنت القوات الحكومية ، امس، سقوط قتلى وجرحى من الإنقلابيين ، في محيط مدينتي حرض وميدي (شمال غرب اليمن).وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة : إن القتلى الحوثيين سقطوا جراء قصف جوي شنته مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة.

وتحرز قوات الشرعية تقدما في منطقة ‏يختل التي تعد أبرز معاقل الانقلابيين بعد انسحابهم من مدينة ‏المخا إثر الهزيمة التي لحقت بهم مؤخرا.‏

من جهة أخرى، شرع الجيش بمديرية المخا في تدريب ‏عشرات من السكان المحليين بالمدينة في معسكرات ‏جنوب المديرية بهدف تكليفهم بمهام تثبيت الأمن ‏بالمدينة، في حين وسعت القوات من انتشارها شمال ‏المخا واستحداثها مواقع أمنية قرب المدينة السكنية ‏والمحطة البخارية ومعسكر القطاع الساحلي.‏

أمن عدن

إلى ذلك أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس أوامر بتشكيل وتفعيل غرفة عمليات مشتركة ‏تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن.‏

ويهدف الإجراء الذي تم اتخاذه خلال اجتماع استثنائي للقيادات العسكرية والأمنية ترأسه هادي، ‏بحضور رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، لتوحيد المعلومة وتسهيل اتخاذ القرار بما يعزز ‏استتباب الأمن بصورة عامة، واستكمال دمج منتسبي قوات الحزام الأمني وصرف مرتباتهم بصورة عاجلة.‏

وكُرس الاجتماع وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية للوقوف على الأوضاع ‏والمستجدات واتخاذ ما يلزم تجاهها،‏ وأكد الاجتماع أن رحلات الطيران إلى مطار عدن مستمرة وبوضعها الاعتيادي اليومي.