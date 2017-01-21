مواضيع ذات علاقة

عاد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى الرياض مجدداً إثر تعثر زيارة كان من المقرر أن يجريها في صنعاء مع قيادات بميليشيات الحوثي وحزب المخلوع صالح.

وطالب الانقلابيون ولد الشيخ أحمد برفع الحظر عن مطار صنعاء قبل الخوض في أي نقاشات سياسية، ما أدى إلى تأجيل الزيارة حتى اليومين المقبلين.

من جانبها، ذكرت مصادر مقربة من أروقة المشاورات لوكالة الأناضول أن رفع الانقلابيين سقف مطالبهم جاء بعد معرفتهم بتنازل المبعوث الأممي عن بعض مضامين خارطة الطريق للحكومة الشرعية، خصوصاً فيما يتعلق بنقل بعض صلاحيات الرئيس اليمني إلى نائبه التوافقي، فيما يصر الحوثيون على نقل الصلاحيات كافة.

ميدانيا، أفادت مصادر عسكرية أمس الجمعة ان قوات التحالف العربي بقيادة المملكة قتلت 29 من الانقلابيين في غارات شنتها على مواقعهم في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المصادر وفقا لـ«فرانس برس» ان نحو عشرين آخرين اصيبوا بجروح، جراء الغارات التي استهدفت معسكرات للانقلابيين ومخازن للسلاح وشاحنة محملة بالأسلحة في عدة مناطق من الحديدة.

وفي العاصمة صنعاء قصفت طائرات التحالف صباح أمس الجمعة معسكرا للحرس الجمهوري محدثة انفجارات عنيفة.

وقال شهود عيان في صنعاء وفقا لـ «المشهد اليمني»: إن غارات عنيفة استهدفت «جبل عطان» - غرب العاصمة.

وأَفاد الشهود أن أعمدة الدخان تصاعدت من مكان القصف فيما حلقت طائرات التحالف العربي في اجواء صنعاء.

وشنت طائرات التحالف العربي الليلة قبل الفائتة قرابة 13 غارة هي الأعنف من نوعها، استهدفت معسكر «السواد» - جنوب العاصمة - ومواقع تمركز لقوات المخلوع صالح قرب دار الرئاسة - جنوب صنعاء.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، قال مصدر ميداني: إن المقاومة الشعبية حررت احد المواقع التي يسيطر عليها الانقلابيون في مديرية الزاهر.

واضاف المصدر ان افراد المقاومة من آل حميقان هاجموا تمركزات الحوثيين في موقع حيد الملح، وسيطروا عليه عقب معارك عنيفة سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى من الطرفين.

واكد المصدر ان المواجهات مستمرة في محاولة من المقاومة التقدم باتجاه مواقع اخرى، يسيطر عليها الحوثيون وقوات المخلوع صالح في المديرية.