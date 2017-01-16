مواضيع ذات علاقة

التقى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم في العاصمة السياسية المؤقتة عدن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية، إن الرئيس هادي شدد على أهمية الملاحظات التي ابدتها الحكومة تجاه مشروع خارطة الطريق التي سلمت سلفاً للمبعوث الأممي خلال زيارته السابقه لعدن، مؤكداً إن هذه الملاحظات تعد خياراً جوهرياً لعودة قطار السلام إلى مساره الصحيح رغم ادراكنا والمجتمع الدولي أيضا يشاركنا ذلك بأن الانقلابيين وممارساتهم المعهودة لا تشير البته الى فكر يحمل السلام بقدر تفكيرهم وسلوكهم الدموي التدميري الذي يجسد ويمثل بالوكالة اجندة دخيله ومكشوفه.

من جانبه عبر المبعوث الاممي إسماعيل ولد الشيخ عن تطلعه الى تحقيق السلام لمصلحة اليمن وحقن الدماء عبر التحضير لعمل اللجان التهدئة ومباشرة المهام الموكلة اليها.

وأكد حرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة ومنها القرار 2216.