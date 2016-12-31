مواضيع ذات علاقة

كشف نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن «أحمد سيف اليافعي» أن قيادة الجيش الوطني تمكنت من إخراج عشرات القيادات العسكرية الموالية للانقلابيين من صنعاء وانضمامهم إلى الجيش الوطني.

وأكد اللواء «اليافعي» أن سبب خروج تلك القيادات هو إدراكهم أن مخطط الحوثيين جعل اليمن مركزا تعبث فيه إيران، وتنفذ من خلال أتباعها مخططها في المنطقة.

وأضاف بحسب «المشهد اليمني» «إن تلك القيادات استوعبت الأعمال الإجرامية التي تنفذها الميليشيات في كثير من المواقع، وبدأوا بالتذمر ومرحلة العصيان في تنفيذ الأوامر العسكرية الموجهة ضد الشعب».

وأبان بأن الجيش اليمني يرحب بعودتهم للقوات المسلحة.

وأشار «اليافعي» إلى أن القوات المسلحة «لا تركز في خططها العسكرية على عودة هؤلاء الضباط المرحب بهم بين إخوتهم، بل تعتمد على الجيش والمقاومة الشعبية بشكل عام في تنفيذ الخطط على أرض الواقع، وأبان بأن عودة هؤلاء للصواب أمر جيد في إيضاح الصورة لعموم المواطنين، ولكن الأهم في الوقت الراهن هو تحرير اليمن من قبضة الانقلابيين».

##وقفة أمهات المختطفين

وعلى صعيد ذي صلة، قالت رابطة أمهات المختطفين ان «70 مختطفا لدى ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تعرضوا للقتل داخل سجونهم، جراء التعذيب الوحشي ووضعهم دروعا بشرية». ونفذت الرابطة، وقفة احتجاجية أمام سجن الأمن السياسي بصنعاء، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة، للكشف عن مصير أبنائها المختطفين، والتحقيق في الجرائم المروعة التي ترتكبها الميليشيا بحق المختطفين. وذكرت الرابطة ان المنظمات الحقوقية سجلت العشرات من عمليات التعذيب، ووضعهم دروعا بشرية، فيما تعرض الكثير منهم للإهمال الغذائي والصحي ما تسبب في مقتل العديد منهم جراء ذلك.

واستنكرت رابطة أمهات المختطفين، الصمت المطبق من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا من سجون الانقلابيين، والحفاظ على حياتهم من أي خطر يحدق بهم.

وحملت الرابطة الميليشيا مسؤولية ما يتعرض له المختطفون في سجونهم من تعذيب ممنهج قد يودي بحياتهم.

## المحتلون

من ناحيته، شن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح ‏الأحمر، هجومًا ضد ميليشيات الحوثي وصالح ‏الانقلابية، واصفا إياهم بالمحتلين.‏ جاء ذلك، خلال لقاء جمع المسؤول اليمني، امس في مدينة ‏المكلا، بحضرموت، مع صحافيين موالين للحكومة الشرعية، ‏يمثلون مركز سبأ الإعلامي ومركز إقليم تهامة الإعلامي.‏

وقال نائب الرئيس اليمني إن السلطات اليمنية «تدرك ‏المخاطر والمعاناة، التي تقف في طريق الصحفيين أثناء ‏ممارستهم لمهامهم، والانتهاكات والجرائم وقمع الحريات، التي ‏تمارسها الميليشيات الانقلابية بحق الكثير من الإعلاميين في ‏المناطق التي تحتلها» ‏ وثمَّن، الفريق الأحمر، الجهود التي يقوم بها الصحافيون ‏اليمنيون، الداعمة لخيارات الدولة والرافضة للعنف والفوضى، ‏ومساندة الشرعية وجهود استعادة الدولة وفضح جرائم ‏الانقلابيين.‏

## انهيار معاقل مأرب

ميدانيا، سيطرت قوات الجيش المسنود بالمقاومة الشعبية على جبل استراتيجي ومناطق واسعة في محيط مركز مديرية صرواح بمحافظة مأرب، بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي. وقالت مصادر ميدانية ان قوات الجيش والمقاومة سيطرت على جبل (النصيب الاحمر) الاستراتيجي المطل على قلب مركز مديرية صرواح. كما سيطرت قوات الجيش ايضا على قرية آل مطهر والخط الاسفلت والمحطة، وقالت ان المعارك مستمرة في المناطق المحيطة بمركز مديرية صرواح آخر معاقل الحوثيين في مأرب. بينما كشفت مصادر محلية في مدينة ذمار عن ارتفاع حصيلة الغارات العنيفة، التي شنتها طائرات التحالف على معسكر الاستقبال التابع لقوات الحرس الجمهوري بالمدينة.

وظهر أمس الجمعة شن طيران التحالف العربي اربع غارات على جبل ناصة المطل على منطقة مريس بالضالع.

وقالت المصادر ان الغارات استهدفت وبشكل مباغت مواقع الانقلابيين، فقتلت وجرحت منهم العشرات وكبدتهم خسائر في العتاد.

وعاود طيران التحالف العربي استهدافه لمعسكر الحمزة في مدينة إب -وسط اليمن- بعد استهدافه مساء الخميس بعدة غارات.

وقال سكان محليون إن طيران التحالف شن غارة جوية على مواقع وتجمعات الحوثيين في معسكر الحمزة. وأضافوا إن انفجارا كبيرا دوى من داخل المعسكر فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد.

ويعد معسكر الحمزة من أكبر معسكرات الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح، الذي سلمه للحوثيين في نهاية العام 2014.

وفي محافظة الحديدة -غرب اليمن-، شنت طائرات التحالف العربي فجر الجمعة غارة عنيفة على موقع يتمركز فيه الانقلابيون الحوثيون.

وقال مصدر محلي في المدينة «إن غارة عنيفة استهدفت مبنى» هيئة تطوير تهامة في مديرية الحوك بالمدينة.

وأضاف المصدر: إن النيران اشتعلت بقوة في المبنى بعد الغارة بدقائق، كما شوهدت سيارات تابعة للإطفاء تهرع إلى المكان. في حين أظهر مقطع فيديو نشرته شبكة قمرة الإعلامية مشاهد مصورة تظهر اللحظات الأولى لانطلاق معركة تحرير كساد البيضاء في محافظة البيضاء، التي انطلقت خلال الايام الماضية، وتمكن فيها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على الجبل الاستراتيجي الذي يطل على ثلاث محافظات، في عملية نوعية أدت إلى مقتل مشرف الميليشيات في مديرية الزاهر آل حميقان، أبومحمد عوسجة. ووثق المقطع اللحظات الأولى من انطلاق المعركة في محافظة البيضاء من قبل قوات الجيش الوطني مسنودا بمقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة.

رابطة أمهات المختطفين تنفذ وقفة احتجاجية أمام سجن الأمن السياسي بصنعاء

مقتل قيادات بالحرس الجمهوري

وفي السياق، كشفت مصادر محلية في مدينة ذمار عن مقتل قائد مدرسة الحرس الجمهوري في معسكر الاستقبال التابع لقوات الحرس الجمهوري العميد ناصر حميد والملازم فكري العلاف والملازم ياسر البصلاني وعدد من جنود الحرس الموالي لصالح ومسلحين حوثيين.

وبيّنت المصادر حصيلة الغارات العنيفة، التي شنتها طائرات التحالف صباح أمس الأول على المعسكر اسفرت عن مقتل نحو 25 من الانقلابيين وإصابة العشرات بينها تلك القيادات العسكرية.

موضحة ان القصف وقع أثناء حشد جماعة الحوثي وصالح لعناصرها المسلحة في المعسكر لرفد جبهات القتال، التي تعاني من نقص في المقاتلين جراء المعارك العنيفة مع قوات الجيش والمقاومة. وأكدت المصادر أن الغارات احدثت انفجارات وحريقا في الأسلحة، التي كانت متواجدة في المعسكر ومنها دبابات وعربات عسكرية كان تجهز لنقلها لجبهات القتال في تعز.

##مركز الملك سلمان يدعم مراكز طبية بتعز

من جهة أخرى، أعلنت نائبة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بتعز الدكتورة إيلان عبدالخالق، عن وصول مادة الديزل من قبل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والمخصصة لمستشفيات المظفر والجمهوري والسويدي في المدينة. وأوضحت الدكتورة ايلان أنه تم الترتيب لتقديم مادة الديزل لكل مستشفيات المدينة شهرياً وبشكل مستمر حسب الكميات المخصصة لكل مستشفى، مشيرة الى أن الكميات الخاصة بمستشفى الثورة في طريقها للوصول إلى تعز خلال الايام القليلة القادمة.

واعربت د. إيلان عن شكرها وتقديرها للجهود الكبيرة التي يقدمها مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية من خلال دعمه للشعب اليمني في مختلف المجالات، لاسيما القطاع الصحي الذي تضرر كثيراً من الحرب التي شنتها الميليشيا الانقلابية على المدينة وما خلفته من دمار كبير في عدد من المستشفيات.

ولفتت الى ان هذه المساعدات الاغاثية المقدمة لمستشفيات تعز ستساهم بشكل كبير في اعادة تشغيل المستشفيات وتمكينها من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.