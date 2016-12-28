مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ضرورة استتباب الأمن والقضاء على التجاوزات والاختلالات.

وقال خلال اجتماع ضم محافظي إقليم حضرموت ومدراء الأمن والمرافق المالية والإيرادية بمحافظات الإقليم اليوم، إن هناك ضرورة ملحة للقضاء على ظاهرة التهريب بأشكالها المختلفة وخاصةً السلاح والمخدرات والممنوعات التي تضر بالبلد واستقراره، وتستهدف أيضا دول الجوار.

وشدد هادي على أهمية التدريب والتأهيل للكوادر الأمنية الشابة من خلال افتتاح كلية الشرطة باقليم حضرموت، تستوعب شباب الاقليم من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وارخبيل سقطرى.

ووجه الرئيس اليمني بضرورة الحفاظ على الموارد وتنميتها ومنع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية تحت أي مبرر كان.