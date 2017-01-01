أمير الشرقية يسلم الأمير متعب بن عبدالله كأس الأمير نايف
انطلقت مساء أمس الأول فعاليات كرنفال «كؤوس الملوك» الذي ينظمه نادي الفروسية على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الثاني على التوالي، حيث أقيمت الأشواط الرئيسية لليوم الأول على كأس الملك ...
طرق الشرقية.. الإشراف والتخطيط أساس الجودة
ضيوف الندوة:م. مبارك الخالدي :- عضو المجلس البلدي خالد الشريدة :- كاتب محمد برمان :- عضو لجنة النقل بغرفة الشرقية د. عثمان الشمراني :- عميد كلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن ...
مساعدات إغاثية سعودية لـ 5739 لاجئا سوريا بالأردن
وزعت الحملة الوطنية السعودية المساعدات الإغاثية على 5739 مستفيدًا بواقع 1014 أسرة سورية لاجئة في محافظة إربد شمال الأردن خلال المحطتين 54 و55، وذلك ضمن البرنامج الإغاثي «شقيقي دفؤك هدفي ...
20 % مساهمة مصانع الشرقية في إنتاج الذهب بالمملكة
في الوقت الذي انخفض الطلب في السوق المحلي على الذهب والمجوهرات، أكد لـ «اليوم» رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية، عبدالغني المهنا، أن انتاج مصانع وورش الذهب في المنطقة الشرقية ...
الجيش اليمني يدك مواقع الانقلابيين بمحيط مطار صنعاء
شنت مدفعية القوات المسلحة اليمنية مدعومة بالمقاومة الشعبية في مديرية «نهم» شرق صنعاء - فجر أمس السبت - قصفاً على مواقع للانقلابيين في محيط مطار صنعاء الدولي. وقال مركز إعلام ...
ضعف الإعداد.. وفلسفة نيناد.. بددا أحلام قبضة الأخضر في المونديال
تبددت أحلام المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في بلوغ دور الـ 16 في مونديال العالم بفرنسا، بعد أن احتل خامس ترتيب المجموعة الثالثة، بفوز وحيد على تشيلي في آخر مواجهات ...
أمطار بالخليج مطلع الأسبوع
تستمر فرص هطول أمطار متفرقة، اليوم، بالمنطقة الشرقية وأجزاء من دول الخليج، ويتوقع غزارتها على السواحل العُمانية، مصحوبة بموجات قوية من الرياح السطحية، متقلبة الاتجاه وجنوبية شرقية، قبل أن تتحوّل ...
أدبي الطائف يتوج الفائزين بـجائزة الثبيتي في الفنون
توج النادي الأدبي الثقافي بالطائف الفائزين بجائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع في دورتها الثالثة، مساء الجمعة الماضي، بقاعة فهد ردة الحارثي، بمقر فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف، وذلك بحضور عدد ...
بنصف جسده شاب قطري يطوف حول الكعبة المشرفة
وسط تهليل وتكبير من الطائفين في الحرم المكي الشريف، وفي مشهد قل أن يتكرر، استطاع الشاب القطري المعروف غانم محمد المفتاح الذي خلق بنصف جسد وبدون أطراف سفلية، أن يطوف ...