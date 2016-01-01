- فرنسا تأمل باحترام كامل لوقف إطلاق النار في سوريا وللمفاوضات برعاية الأمم المتحدة
- مقتل 35 شخصاً وإصابة 40 آخرين في اعتداء إرهابي باسطنبول
- فرنسا تأمل باحترام كامل لوقف إطلاق النار في سوريا وللمفاوضات برعاية الأمم المتحدة
- مقتل 35 شخصاً وإصابة 40 آخرين في اعتداء إرهابي باسطنبول
- نواف بن سعد :ألفيس أول الراحلين عن الهلال
ولي العهد: خادم الحرمين عمل ويعمل جاهدًا من أجل وحدة الصف
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ...
أمير الشرقية يدشن «دافع الوطني» في جامعة الإمام عبدالرحمن اليوم
يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية ظهر اليوم الاحد برنامج (دافع الوطني) الذي تحتضنه جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام وتفعله عمادة ...
الملك سلمان يرفع إسهام الثروة المعدنية في الناتج المحلي إلى ٩٧ مليار ريال
كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن قطاع الثروة المعدنية سيكون داعما قويا للاقتصاد الوطني، بهدف رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٩٧ مليار ريال، ...
الجيش يتقدم بصعدة.. والميليشيا تحقن مناهج دراسية بفكرها الطائفي
سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فجر امس السبت على مواقع جديدة في مديرية «البقع» بمحافظة صعدة شمال اليمن. وقال مصدر عسكري وفقا لـ«المشهد اليمني»: إن قوات الجيش والمقاومة سيطروا ...
ابن النفيس يخطف كأس الإنتاج المحلي.. ومورنينق ووتش يتوج بالمستورد
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله -، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ...
متطوعون يتسابقون في أولى حملات «واحتي عنوان حضارتي»
أبدى عدد من المتطوعين نشاطا كبيرا في أول نسخة لحملة «واحتي عنوان حضارتي» التطوعية الاجتماعية في محافظة الأحساء. ومثل المشاركون تنوعا في الفئات والجهات، حيث جاء بينهم الطالب والموظف والمسؤول، ...
خادم الحرمين الشريفين ظاهرة وعي تاريخي للأمتين العربية والإسلامية
صدر عن المركز الدولي للإعلام بجمهورية مصر العربية مؤخرا كتاب بعنوان «السعودية.. صوت العالم الإسلامي» للمفكر العربي المدير العام للمركز الدكتور عادل حافظ. ويمثل الإصدار الذي يتكون من 333 صفحة ...
الاحتفاء بذكرى البيعة في الأجواء
احتفالاً بذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدهُ الله -، قام فريق القفز المظلي بقوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية امس بتقديم عرض احترافي جوي ...
آخر الاخبار
- فرنسا تأمل باحترام كامل لوقف إطلاق النار في سوريا وللمفاوضات برعاية الأمم المتحدة
- مقتل 35 شخصاً وإصابة 40 آخرين في اعتداء إرهابي باسطنبول
آخر الأخبار الدولية
- فرنسا تأمل باحترام كامل لوقف إطلاق النار في سوريا وللمفاوضات برعاية الأمم المتحدة
- مقتل 35 شخصاً وإصابة 40 آخرين في اعتداء إرهابي باسطنبول
آخر الأخبار الرياضية
- نواف بن سعد :ألفيس أول الراحلين عن الهلال
- دياز:سعيد بالفوز على التعاون
- بول كليمنت يقترب كثيرا من تدريب سوانزي سيتي
- كونتي يثني على تشيلسي بعد تلقيه هدفين أمام ستوك
- كلوب يطالب ليفربول بضرورة نسيان تشيلسي المتصدر