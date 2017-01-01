خطر «شمعون2» في التخفي قبل الهجوم.. ونهايته غير معروفة

ما إن أعلن المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية، نهاية الأسبوع المنصرم، عن استمرار خطر فيروس «شمعون 2»؛ حتى ظهرت للسطح من جديد الكثير من آراء المختصين في أمن ...