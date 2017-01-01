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الأجواء الدافئة تتزامن مع عودة الدراسة
تستمر الأجواء الشتوية في المنطقة الشرقية، بسبب تأثير موجة البرد القطبية، التي شملت معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية، فيما يُتوقع أن يعود بعض الدفء نهار اليوم الأحد في حواضر الدمام، ...
31 فعالية منوعة تحاكي موروثات الشرقية أمام زوار الجنادرية
توافد عدد من الزوار على «بيت الخير» في اليوم الاول من فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31. وشهد في يومه الاول انطلاق عدد من الفعاليات التي قدمها وفد المنطقة ...
إطلاق نظام إلكتروني لعقد جمعيات الشركات المقفلة
أطلقت وزارة التجارة والاستثمار نظام «الجمعيات الإلكتروني» الذي يساعد شركات المساهمة المقفلة في جميع مناطق المملكة، والتي يتجاوز عددها 700 شركة باستثمارات تتجاوز 240 مليارا حسب احصاءات 2014، على التقدم ...
واشنطن: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم
قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، امس السبت: إن إيران هي «أكبر دولة راعية للإرهاب»، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات ضد طهران إثر تجربتها الصاروخية الباليستية الأخيرة. ...
الأهلي يعلن حالة الطوارئ للقادسية ..!!
يبدأ الأهلي اليوم الأحد تحضيراته لمواجهتي القادسية في الدوري والكأس والتي ينظر لها الفريق على أنها مفترق طرق لا سيما وأنه بات منافسا شرسا على البطولتين الأقوى والأغلى في ظل ...
العثور على «قارة مفقودة» في المحيط الهندي
جرى العثور تحت جزيرة موريشيوس في مياه المحيط الهندي على قارة مفقودة مساحتها 2040 كيلومترا مربعا. وكانت جزيرة موريشيوس دائما تلفت انتباه الجيولوجيين وغيرهم من العلماء بسبب ميزة واحدة: القوة ...
تستضيفها اليوم غدًا..الأمسية الشعرية الثالثة لمهرجان الجنادرية
تستضيف قاعة الشيخ حمد المبارك بجريدة (اليوم) في الثامنة من مساء غد الإثنين، الأمسية الشعرية الثالثة التي يقيمها المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالتعاون مع نادي المنطقة الشرقية الأدبي، ويشارك فيها ...
فعاليات اليوم
بدء الدراسة في برنامج التعلّم عن بعد في تخصص إدارة الأعمال بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (جامعة الدمام سابقاً) للعام الجامعي 1437 - 1438هـ. ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة ...
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