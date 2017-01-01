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الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تستضيف أمير الشرقية في لقائها السنوي
بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، استضافت الهيئة في لقائها السنوي الذي عقدته اليوم في قصر الثقافة بالرياض صاحب ...
أمير الشرقية لمسؤولي نادي هجر للفروسية: مكنوا الشباب من المشاركة
أبدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية سعادته بالإنجازات التي حققها نادي هجر للفروسية والقدرة والتحمل، بمحافظة الأحساء، واستطاعته تحقيق عدد من البطولات المحلية ...
رئيس مجلس علماء البوسنة: لا بديل عن المملكة في الدفاع عن الإسلام
أبدى رئيس مجلس علماء البوسنة والهرسك السابق الشيخ مصطفى سيريتش تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة في دعم الإسلام والمسلمين، والحفاظ على الهوية الإسلامية، وقال: لا بديل لدور المملكة العربية ...
تجهيز 16 جهة حكومية للخصخصة في المرحلة الأولى
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط تركي الحقيل تحديد 16 جهة جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص تم اختيارها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية، ...
المملكة تدين هجوم كيبيك والشرطة الكندية تحرس المساجد
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي استهدف مصلين في مسجد مدينة «كيبيك» شمال شرق كندا، وأودى بحياة 6 مصلين وإصابة 17 ...
الفتح يبحث عن الفوز الثاني تواليا أمام الرائد للابتعاد عن القاع
يصطدم الفتح بضيفه الرائد عندما يستضيفه اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في مباراة مهمة لكلا الفريقين في افتتاح منافسات الجولة السابعة عشرة لدوري جميل للمحترفين. ...
«الواقع الافتراضي» قد يعالج الدوار البصري
قال فريق من علماء النفس في بريطانيا، إنه قد يتسنى استخدام تقنية الواقع الافتراضي في تشخيص وعلاج الدوار البصري. ويعمل الفريق، التابع لجامعة كارديف، على تطوير بيئة افتراضية تساعد في ...
الفن التشكيلي يمتزج بالموسيقى في نغمات ثقافية بالرياض
امتزج الفن التشكيلي بالفن الغنائي في فعالية «نغمات ثقافية» والتي عقدت بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض نهاية الاسبوع الماضي، حيث شملت الفعالية حضورا لافتا، أدى إلى إغلاق أبواب المركز قبل ...
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