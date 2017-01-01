رحيل صاحب ضجيج الأبواب وظل البيت القاص صالح الأشقر

انتقل الأديب والكاتب والقاص السعودي، صالح بن عبدالله الأشقر، أول أمس السبت إلى رحمة الله، بعد وعكة صحية أصيب بها ورقد على إثرها في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ثم انتقل ...