الأحساء.. الأمانة توافق «البلدي» في «دراسات دورات المياه»

تفاعلت أمانة الأحساء مع دراسة قدمها أحد أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة وأوصت بإزالة عدد من دورات المياه التي أنشأتها الأمانة سابقا، والتسريع بافتتاح دورات تم انشاؤها ولم تفتتح بعد. وكان ...