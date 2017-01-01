أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران
فرضت الولايات المتحدة امس الجمعة عقوبات على 13 فردا و12 كيانا بموجب القانون الأمريكي لمعاقبة إيران، وذلك بعد أيام من توجيه البيت الأبيض «تحذيرا رسميا» للنظام الإيراني بشأن إجرائه اختبارا ...
«بيت الخير» ينبض بأهازيج وتراث الشرقية في الجنادرية
تشارك المنطقة الشرقية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31، بأكثر من 200 مشارك ومشاركة و70 حرفة تقليدية تراثية ومتحف للمقتنيات التراثية وفنون وفلكلورات وألعاب شعبية ومسابقات علاوة على 17 ...
«ويا التمر أحلى» يدشن أولى صفقاته ببيع 30 طن خلاص
سجل مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة (ويا التمر أحلى 2017) والذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة الأحساء بمقر مركز الأحساء للمعارض، عقد أول صفقة للتمور بين إحدى الشركات المتخصصة ...
خطر «شمعون2» في التخفي قبل الهجوم.. ونهايته غير معروفة
ما إن أعلن المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية، نهاية الأسبوع المنصرم، عن استمرار خطر فيروس «شمعون 2»؛ حتى ظهرت للسطح من جديد الكثير من آراء المختصين في أمن ...
أمريكا تجدد دعمها للشرعية في اليمن وتدين تدخلات إيران
أكد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر استمرار دعم بلاده للشرعية ولاستئناف العملية السياسية..منوهاً إلى ضرورة حرص مختلف الأطراف على التوصل إلى حل سلمي ينهي المعاناة الإنسانية في اليمن. وعبر ...
الخليج يهدد النصر بالغرق
تختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة السابعة عشرة لدوري جميل للمحترفين وذلك بإقامة مباراتين، حيث يلتقي الخليج والنصر في الدمام والوحدة والفيصلي في مكة المكرمة. يضع الخليج وضيفه النصر النقاط ...
دراسة «مؤلمة» تربط السرطان بالنساء
كشف بحث جديد، أجري في المملكة المتحدة، عن حقيقة مزعجة تتعلق بمدى إصابة السيدات بالمرض الخبيث خلال السنوات الأخيرة. وتوصل البحث، الذي أجراه معهد أبحاث السرطان في بريطانيا، إلى أن ...
وزيـر الشؤون الإسلامية :اتحاد الكلمة من أهم عوامل قوة أهل السنة والجماعة
ذكر وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد الشيخ صالح بـن عبدالعزيز آل الشيخ، أن اتحاد الكلمة والاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والصبر وتحمل المشاق في سبيل ذلك ...
الصقور السعودية تتألق بعروض مذهلة في سماء العلا
استهل فريق الصقور السعودية، أمس الأول، أولى مشاركاته الاستعراضية بمطار الأمير عبدالمجيد بالعلا، ضمن فعاليات ملتقى الفرسان الرابع، التي تستمر ثلاثة أيام، بحضور المحافظ سعد السحيمي. وقدم فريق الصقور السعودية ...