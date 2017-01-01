أمطار بالخليج مطلع الأسبوع

تستمر فرص هطول أمطار متفرقة، اليوم، بالمنطقة الشرقية وأجزاء من دول الخليج، ويتوقع غزارتها على السواحل العُمانية، مصحوبة بموجات قوية من الرياح السطحية، متقلبة الاتجاه وجنوبية شرقية، قبل أن تتحوّل ...