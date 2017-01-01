إقبال كبير على جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد جناح المملكة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والأربعين إقبالًا كثيفًا من رواد المعرض، حيث أكد الإعلامي عبدالعزيز العيد مدير القناة الثقافية السعودية أن الجناح السعودي ...