مجلس الوزراء يثني على ما تسطره الجهات الأمنية من إنجازات على صفحات الوطن الداخلية والحدودية

منذ 9 ساعة

أمير الشرقية : الرياضة رسالة محبة وسلام

منذ 6 ساعة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, على أن الرياضة رسالة محبة وسلام ، وأنها وسيلة تقارب بين الشعوب ، ومتنفس مهم لطاقات الشباب ...

«الشورى» يناقش مبادرات الإيرادات غير النفطية التي صدرت بمراسيم ملكية

منذ 6 ساعة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبادرات الإيرادات غير النفطية التي صدرت ...

الأولى

ولي العهد يطمئن على صحة العريف عواجي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً أمس الأول بالعريف / جبران جابر ...

المحليات

الأحساء.. الأمانة توافق «البلدي» في «دراسات دورات المياه»

تفاعلت أمانة الأحساء مع دراسة قدمها أحد أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة وأوصت بإزالة عدد من دورات المياه التي أنشأتها الأمانة سابقا، والتسريع بافتتاح دورات تم انشاؤها ولم تفتتح بعد. وكان ...

الاقتصاد

13 مبادرة لتأسيس شراكة سعودية فرنسية مستدامة

كشف مجلس الاعمال السعودي الفرنسي عن 13 مبادرة توصل إليها المجلس المشترك لتأسيس قاعدة مستدامة للشراكة والتعاون السعودي الفرنسي. وتشمل تلك المبادرات، إنشاء بوابة إلكترونية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار ...

عربي ودولي

التحالف يؤكد مقدرة الجيش اليمني على إدارة العمليات العسكرية

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي أن الجيش اليمني أصبحت لديه القدرة اليوم على إدارة العمليات، وأضاف إنه مازال يحقق تقدماً على كل الجبهات في اليمن. فيما أسفرت عملية «الرمح ...

الرياضة

الفارس الاتفاقي في اختبار غلطة سراي التركي

سيكون ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مسرحا للمواجهة الودية التاريخية، التي تجمع الاتفاق وضيفه غلطة سراي التركي مساء اليوم الإثنين. وتعتبر المباراة فرصة حقيقية للاتفاق لإبراز امكاناته أمام أحد ...

المنوعات

55 طفلًا يساهمون بكسوة الشتاء في خيرية مضر

أعدت اللجنة النسائية بجمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية بالقديح بمحافظة القطيف برنامجا حافلا لـ 55 طفلا وطفلة من روضة براعم الطفولة السعيدة التابعة للجمعية، الذين زاروا مقر اللجنة لتقديم دعمهم ...

الثقافة

حبي للاستكشاف دفعني لأسطرة عالم المدينة وأنسنة الحيوانات

خالد السنديوني شاعر مصري ولد في محافظة المنوفية قرية سرسنا، حصل على بكالوريوس في العلوم، وصدر له أربع مجموعات شعرية هي: «ميجابولس» عن دار شرقيات القاهرة عام 1998 وديوان «نمر ...

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