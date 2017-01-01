خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ اتصالاً هاتفياً من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات التاريخية ...
أمير الشرقية يشدد على توفير الدقيق والأعلاف بسهولة وجودة
شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية استقرار أسعار الدقيق والأعلاف المركبة وتوفيرها للمستهلكين بسهولة وجودة عالية في ظل ما تقدمه القيادة ...
المملكة تسير 11 شاحنة طبية إلى مستشفى الجمهورية بعدن
وصلت أمس 11 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مستشفى الجمهورية بعدن تحمل 279 بندا من المستلزمات الطبية والمحاليل، و25 بندا من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمخازن ...
152 مليار ريال إيرادات حكومية إضافية بنهاية 2020
توقـــع برنامج تحقيق التوازن المالي، أن تصل الإيـــرادات الحكومية الإضافية إلـــى 152 مليار ريال بحلـــول عام 2020. ولفتت وثيقة البرنامج، الى أن التوقعات أن تصل الإيرادات الحكومية الإضافية إلى 42 ...
الرئيس اليمني ينقل البرلمان إلى عدن.. ورفض شعبي لتصريحات مستشار خامنئي
قرر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، نقل مقر اجتماعات البرلمان إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن. فيما يحقق الجيش الوطني نجاحات كبيرة في مواجهة الانقلابيين بمختلف الجبهات. في وقت قتل ...
التونسيون غاضبون على كاسبرجاك
أصيبت الجماهير التونسية بخيبة أمل كبيرة بعد توديع نسور قرطاج لكأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون، عقب الخسارة أمام بوركينا فاسو بهدفين دون رد، وحملت معظم الجماهير التونسية المدرب البولندي هنريك ...
حرارة الدمام تتراجع 7 درجات
تتأثر المنطقة الشرقية اليوم الإثنين، بامتداد الموجة الباردة التي تضرب الأجزاء الشمالية، ويساعد ذلك على انخفاض درجة الحرارة الصغرى، في حواضر الدمام مسجلة قيما متراجعة بـ7 درجات. ويتوقع أن تسجل ...
إقبال كبير على جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب
شهد جناح المملكة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والأربعين إقبالًا كثيفًا من رواد المعرض، حيث أكد الإعلامي عبدالعزيز العيد مدير القناة الثقافية السعودية أن الجناح السعودي ...
فعاليات اليوم
• تدشن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية فعاليات المعرض الثالث للهيئة، بعنوان «عالم الجيولوجيا وكنوزها -3» بالخبر ويستمر لمدة خمسة أيام. • تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، محاضرة ...
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