«الشؤون الاقتصادية» يبحث الإنجازات ومعالجة أوجه القصور
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس ...
أمير الشرقية يطلق من الأحساء «ويا التمر أحلى» للوصول بالمنتج للعالمية
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة (ويا التمر أحلى 2017) في نسخته الرابعة، والذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون ...
التأمينات: أرقام فصل السعوديين من الشركات تتغير يوميا
أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبد الجبار، عدم وجود إحصائيات محددة لأعداد السعوديين المفصولين من شركات القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن أعداد المستبعدين ...
الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة في المخا غربي البلاد
أعلن الجيش اليمني، أمس الأربعاء، السيطرة على مناطق جديدة في المخا غربي البلاد، وقال الناطق الرسمي لقيادة محور تعز العقيد الركن منصور الحساني: إن قواته تمكنت من السيطرة على منطقة ...
أنجوس يبحث عن أخطاء النصر وفيصل بن تركي يحفز اللاعبين للقادسية
بيَّن مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم البرازيلي هيليو أنجوس للاعبي فريقه الاخطاء ونقاط الضعف في فريق النصر، التي ينوي التركيز عليها خلال لقاء الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة ...
تقلبات جوية وأمطار متوسطة على الشرقية
تشهد أجواء المنطقة الشرقية حالة من عدم الاستقرار وتقلبات جوية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار وتتأثر الرؤية الأفقية تتبعها أمطار متوسطة على اغلب محافظات المنطقة الشرقية ...
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