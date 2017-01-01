مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة

منذ 5 ساعة

أمير الشرقية يرأس غداً الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة

منذ ساعة

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة في مقر الإمارة غداً,اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية, بحضور عدد من ...

البحرين تستدعي السفير العراقي وتطالب بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية

منذ 2 ساعة

استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين اليوم السفير العراقي لدى المنامة أحمد نايف رشيد الدليمي للمطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية البحرينية. وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير ...

الأولى

أمير الشرقية يدشن معرض ريستاتكس العقاري في الخبر

أمير الشرقية يدشن معرض ريستاتكس العقاري صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، صباح أمس، بمركز معارض الظهران الدولي - الظهران اكسبو- معرض ريستاتكس العقاري ...

المحليات

المفتي: التبـرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي يؤكد تلاحمنا

طالب مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المواطنين والمقيمين في المملكة بالمشاركة في المبادرة الوطنية للتبرع بالدم ...

الاقتصاد

توجه لإطلاق العطاءات لبرنامج الطاقة المتجددة

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهندس خالد الفالح إن المملكة على أعتاب إطلاق الجولة الأولى من العطاءات المتعلقة ببرنامجها الوطني ...

عربي ودولي

الحوثيون يهددون المخلوع بالتصفية وصعدة تمتلئ بخبـراء إيران

هدد القيادي البارز في ميليشيا الحوثي «عبدالرحمن المؤيد» بتصفية المخلوع صالح، في حال قرر الأخير الوقوف ضد جماعتهم مختطفي الشرعية، أو التحريض ضدها، وذلك في تصعيد جديد وخطير بين حليفي ...

الرياضة

الجابر يشارك الإيطالي كونتي في تدريبات تشيلسي الإنجليزي

سيحظى سامي الجابر مدرب الهلال السابق، والشباب الحالي، بأسبوع كامل لمرافقة المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي انطونيو كونتي في تدريبات الفريق الملقب بالبلوز، للاستفادة النظرية والعملية الفنية. وتأتي معايشة الجابر ...

قبل الإخيرة

رطوبة عالية تسوق بشائر المطر

تزداد نسبة الرطوبة على السواحل الشرقية، وقد يساعد ذلك، إن شاء الله تعالى، على هطول أمطار خفيفة تشمل أنحاء متفرقة وتمتد إلى الحدود الشمالية والسواحل الغربية، وقد تبلغ القصيم والمدينة ...

الثقافة

رحيل صاحب ضجيج الأبواب وظل البيت القاص صالح الأشقر

انتقل الأديب والكاتب والقاص السعودي، صالح بن عبدالله الأشقر، أول أمس السبت إلى رحمة الله، بعد وعكة صحية أصيب بها ورقد على إثرها في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ثم انتقل ...

الاخيرة

نصف الألمان يتناولون لحما أقل لحماية البيئة

أشارت دراسة أجرتها منظمة «جرينبيس» البيئية، وحصلت عليها وكالة الانباء الالمانية (د ب أ)، إلى أن حوالي نصف الالمان يتناولون لحما أقل بسبب المخاوف بشأن البيئة. وذكر 45 بالمائة من ...

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