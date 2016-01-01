متطوعون يتسابقون في أولى حملات «واحتي عنوان حضارتي»

أبدى عدد من المتطوعين نشاطا كبيرا في أول نسخة لحملة «واحتي عنوان حضارتي» التطوعية الاجتماعية في محافظة الأحساء. ومثل المشاركون تنوعا في الفئات والجهات، حيث جاء بينهم الطالب والموظف والمسؤول، ...