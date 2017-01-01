«الواقع الافتراضي» قد يعالج الدوار البصري

قال فريق من علماء النفس في بريطانيا، إنه قد يتسنى استخدام تقنية الواقع الافتراضي في تشخيص وعلاج الدوار البصري. ويعمل الفريق، التابع لجامعة كارديف، على تطوير بيئة افتراضية تساعد في ...