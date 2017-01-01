جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة

منذ 3 ساعة

الأولى

«الشؤون الاقتصادية» يبحث الإنجازات ومعالجة أوجه القصور

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس ...

المحليات

أمير الشرقية يطلق من الأحساء «ويا التمر أحلى» للوصول بالمنتج للعالمية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة (ويا التمر أحلى 2017) في نسخته الرابعة، والذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون ...

الاقتصاد

التأمينات: أرقام فصل السعوديين من الشركات تتغير يوميا

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبد الجبار، عدم وجود إحصائيات محددة لأعداد السعوديين المفصولين من شركات القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن أعداد المستبعدين ...

الدولي

الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة في المخا غربي البلاد

أعلن الجيش اليمني، أمس الأربعاء، السيطرة على مناطق جديدة في المخا غربي البلاد، وقال الناطق الرسمي لقيادة محور تعز العقيد الركن منصور الحساني: إن قواته تمكنت من السيطرة على منطقة ...

الرياضة

أنجوس يبحث عن أخطاء النصر وفيصل بن تركي يحفز اللاعبين للقادسية

بيَّن مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم البرازيلي هيليو أنجوس للاعبي فريقه الاخطاء ونقاط الضعف في فريق النصر، التي ينوي التركيز عليها خلال لقاء الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة ...

قبل الإخيرة

تقلبات جوية وأمطار متوسطة على الشرقية

تشهد أجواء المنطقة الشرقية حالة من عدم الاستقرار وتقلبات جوية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار وتتأثر الرؤية الأفقية تتبعها أمطار متوسطة على اغلب محافظات المنطقة الشرقية ...

الثقافة

«أبناء الأدهم» لجبير المليحان تستحضر الأساطير في ثقافة الدمام

وقع القاص والروائي جبير المليحان روايته «أبناء الأدهم» في الأمسية النقدية التي نظمها بيت السرد في جمعية الثقافة والفنون، وقدم القراءة النقدية د.مصطفى الضبع، وأدارها د.مبارك الخالدي. استهلت الأمسية بتقديم ...

الاخيرة

فعاليات اليوم

• بدء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، تشغيل 24 رحلة قطار ركاب إضافية بين محطتي الرياض والدمام، خلال إجازة الفصل الدراسي الأول. • انطلاق مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر بفعاليات وبرامج ...

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