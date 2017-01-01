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أمير الشرقية يرأس غداً الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة
يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة في مقر الإمارة غداً,اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية, بحضور عدد من ...
البحرين تستدعي السفير العراقي وتطالب بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية
استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين اليوم السفير العراقي لدى المنامة أحمد نايف رشيد الدليمي للمطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية البحرينية. وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير ...
أمير الشرقية يدشن معرض ريستاتكس العقاري في الخبر
أمير الشرقية يدشن معرض ريستاتكس العقاري صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، صباح أمس، بمركز معارض الظهران الدولي - الظهران اكسبو- معرض ريستاتكس العقاري ...
المفتي: التبـرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي يؤكد تلاحمنا
طالب مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المواطنين والمقيمين في المملكة بالمشاركة في المبادرة الوطنية للتبرع بالدم ...
توجه لإطلاق العطاءات لبرنامج الطاقة المتجددة
كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهندس خالد الفالح إن المملكة على أعتاب إطلاق الجولة الأولى من العطاءات المتعلقة ببرنامجها الوطني ...
الحوثيون يهددون المخلوع بالتصفية وصعدة تمتلئ بخبـراء إيران
هدد القيادي البارز في ميليشيا الحوثي «عبدالرحمن المؤيد» بتصفية المخلوع صالح، في حال قرر الأخير الوقوف ضد جماعتهم مختطفي الشرعية، أو التحريض ضدها، وذلك في تصعيد جديد وخطير بين حليفي ...
الجابر يشارك الإيطالي كونتي في تدريبات تشيلسي الإنجليزي
سيحظى سامي الجابر مدرب الهلال السابق، والشباب الحالي، بأسبوع كامل لمرافقة المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي انطونيو كونتي في تدريبات الفريق الملقب بالبلوز، للاستفادة النظرية والعملية الفنية. وتأتي معايشة الجابر ...
رحيل صاحب ضجيج الأبواب وظل البيت القاص صالح الأشقر
انتقل الأديب والكاتب والقاص السعودي، صالح بن عبدالله الأشقر، أول أمس السبت إلى رحمة الله، بعد وعكة صحية أصيب بها ورقد على إثرها في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ثم انتقل ...
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- مركز الملك سلمان للإغاثة : تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري تجاوزت 382 مليون ريال
- الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق " بصماتهم " تفادياً لإيقاف سجلاتهم
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