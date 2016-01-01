الوطن يحتفل بذكرى البيعة.. عامان من التنمية والإنجاز

منذ 9 ساعة

الأولى

ولي العهد: خادم الحرمين عمل ويعمل جاهدًا من أجل وحدة الصف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ...

المحليات

أمير الشرقية يدشن «دافع الوطني» في جامعة الإمام عبدالرحمن اليوم

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية ظهر اليوم الاحد برنامج (دافع الوطني) الذي تحتضنه جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام وتفعله عمادة ...

الاقتصاد

الملك سلمان يرفع إسهام الثروة المعدنية في الناتج المحلي إلى ٩٧ مليار ريال

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن قطاع الثروة المعدنية سيكون داعما قويا للاقتصاد الوطني، بهدف رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٩٧ مليار ريال، ...

عربي ودولي

الجيش يتقدم بصعدة.. والميليشيا تحقن مناهج دراسية بفكرها الطائفي

سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فجر امس السبت على مواقع جديدة في مديرية «البقع» بمحافظة صعدة شمال اليمن. وقال مصدر عسكري وفقا لـ«المشهد اليمني»: إن قوات الجيش والمقاومة سيطروا ...

الرياضة

ابن النفيس يخطف كأس الإنتاج المحلي.. ومورنينق ووتش يتوج بالمستورد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله -، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ...

المنوعات

متطوعون يتسابقون في أولى حملات «واحتي عنوان حضارتي»

أبدى عدد من المتطوعين نشاطا كبيرا في أول نسخة لحملة «واحتي عنوان حضارتي» التطوعية الاجتماعية في محافظة الأحساء. ومثل المشاركون تنوعا في الفئات والجهات، حيث جاء بينهم الطالب والموظف والمسؤول، ...

الثقافة

خادم الحرمين الشريفين ظاهرة وعي تاريخي للأمتين العربية والإسلامية

صدر عن المركز الدولي للإعلام بجمهورية مصر العربية مؤخرا كتاب بعنوان «السعودية.. صوت العالم الإسلامي» للمفكر العربي المدير العام للمركز الدكتور عادل حافظ. ويمثل الإصدار الذي يتكون من 333 صفحة ...

الاخيرة

الاحتفاء بذكرى البيعة في الأجواء

احتفالاً بذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدهُ الله -، قام فريق القفز المظلي بقوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية امس بتقديم عرض احترافي جوي ...

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