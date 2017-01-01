التأمينات: أرقام فصل السعوديين من الشركات تتغير يوميا

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبد الجبار، عدم وجود إحصائيات محددة لأعداد السعوديين المفصولين من شركات القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن أعداد المستبعدين ...